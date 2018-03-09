Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Deccal-i Zihyan
Paylaş

Deccal-i Zihyan

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Deccal-i Zihyan
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yüzyıllardır geleceği söylenen deccâl doğacak ve insanoğlu kabus dolu yıllar geçirecek. İstanbul’un göbeğinde küçük bir odada tohumlar atılıyor, bütün kehanetler tek tek gerçekleşiyor. Önce Mezopatamya’ya, sonra da tüm Dünya’ya kötülük bir virüs gibi yayılacak. Ona vücut verecek bedeni arayan şeytan ilk filmde doğum sancılarıyla bir gruba kabuslar yaşatırken devam filmlerinde aramızda dolaşacak.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Deccal-i Zihyan filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Deccal-i Zihyan filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir