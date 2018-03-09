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Deccal-i Zihyan
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2015
- Yönetmen :
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Filmin Konusu
Yüzyıllardır geleceği söylenen deccâl doğacak ve insanoğlu kabus dolu yıllar geçirecek. İstanbul’un göbeğinde küçük bir odada tohumlar atılıyor, bütün kehanetler tek tek gerçekleşiyor. Önce Mezopatamya’ya, sonra da tüm Dünya’ya kötülük bir virüs gibi yayılacak. Ona vücut verecek bedeni arayan şeytan ilk filmde doğum sancılarıyla bir gruba kabuslar yaşatırken devam filmlerinde aramızda dolaşacak.
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