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Deccal
0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :24 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Başka bir zaman dilimine girdik. Yüzyıllardır geleceği söylenen deccâl doğacak ve insanoğlu kabus dolu yıllar geçirecek. İstanbul’un göbeğinde küçük bir odada tohumlar atılıyor, bütün kehanetler tek tek gerçekleşiyor. Önce Mezopatamya’ya, sonra da tüm Dünya’ya kötülük bir virüs gibi yayılacak. Ona vücut verecek bedeni arayan şeytan ilk filmde doğum sancılarıyla bir gruba kabuslar yaşatırken devam filmlerinde aramızda dolaşacak.
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Yorumlar
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o kadar kötü mü ya
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0,5 krş belki eder animasyon çizgi film gibi bişey
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rezalet 1tllik bile film dgl arkadaslar internetten korku muzigini acip dinleyin hepsi o muzik filmi yanii
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değişik bir film.bece güzel
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rezalet yaa
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