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Deccur
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Filmin Konusu
Korku türündeki "Deccur" filmi Pars Medya ve Suare Film yapımıdır. Filmin yönetmen koltuğunda, "Şeytan-i İnş" filminin de yönetmenliğini üstlenenGökhan Arı oturuyor.
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