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Dedektif Galban
Exposed
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
New York Sehir dedektifi Scotty Galban’ın kendi is arkadaşının cinayetini araştırırken az sayıdaki kanıtların içinde bir fotoğrafta genç bir öğretmen olan , Isabel De La Cruz’u (Ana de Armas) görür. Galban cinayeti çözmeye yaklaştıkca , Isabel’in de bir şahit olduğuna inanmaktadır. Olaylar gizemli Isabelin bazı olaylara şahit olmasıyla daha farklı bir şekil alır. Dedektif Galban arkadaşınin cinayetini çözmek isterken gizemli olayların içinde kendisini bulur.
Galeri
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Yorumlar
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bütün filmlerini izledim ve hepside başarılıydı. ama bu film tam bi hayal kırıklıgıydı. filmi izlerken sıkılabilirsiniz. ve beklentilerin altında vasat bir film olmuş. bu film için sinemaya gitmeye degmez.
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