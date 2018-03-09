New York Sehir dedektifi Scotty Galban’ın kendi is arkadaşının cinayetini araştırırken az sayıdaki kanıtların içinde bir fotoğrafta genç bir öğretmen olan , Isabel De La Cruz’u (Ana de Armas) görür. Galban cinayeti çözmeye yaklaştıkca , Isabel’in de bir şahit olduğuna inanmaktadır. Olaylar gizemli Isabelin bazı olaylara şahit olmasıyla daha farklı bir şekil alır. Dedektif Galban arkadaşınin cinayetini çözmek isterken gizemli olayların içinde kendisini bulur.