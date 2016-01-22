Yapımcılığını BKM Film´in üstlendiği, Güldür Güldür Show´un da yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu´nun yönettiği filmde Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal, ve Ayşen Gruda rol alıyor. Dedemin Fişi, babalarından kendilerine kalacak olan mirastan en büyük payı almaya çalışırken birbirleriyle kıyasıya yarışan ‘Çirçi Ailesi’ fertlerinin eğlenceli hikâyesini sinemaya taşıyor.