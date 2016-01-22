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Dedemin Fişi

0 kişi izlemiş. | 32 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Dedemin Fişi
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yapımcılığını BKM Film´in üstlendiği, Güldür Güldür Show´un da yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu´nun yönettiği filmde Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal, ve Ayşen Gruda rol alıyor. Dedemin Fişi, babalarından kendilerine kalacak olan mirastan en büyük payı almaya çalışırken birbirleriyle kıyasıya yarışan ‘Çirçi Ailesi’ fertlerinin eğlenceli hikâyesini sinemaya taşıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Gereksiz ve abartılı diyalog sahneleri ile güldürmekten çok kafa şişiren bir film mizah sadece kelimelerde ağız dalaşında olmamalı , vucut dili görsel temas spontane gelişebilen mizah olabilirdi , bu film ile gülse birsenin senaryosunu yazdığı aile arasında filmi ile müthiş bir fark gördüm biri şampionlar liginde biri amatörde , her daim ders çıkarılmalı

  • Güldür güldür daha güzel. 2. Filmi çekilecek gibi gözüküyor. Umarım daha eğlenceli olur

  • Zaman kaybı berbat sevgilim olmasa cıkıcaktım filimden

  • paraniza yazik sakin gitmeyin

  • Guzel film ama sinemaya gitmeye degmez

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Oyuncular ve ekip

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