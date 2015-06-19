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Dedemle Bu Yaz

Avis de mistral

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Dedemle Bu Yaz
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir yaz tatilinde, Lea, Adrien ve küçük kardeşleri Theo, seneler öncesinde yaşanmış bir tartışma nedeniyle hiç görmedikleri dedeleri Paul´ü (Jean Reno) ziyaret etmek için Provence´de oturan adamın yaşadığı eve giderler. Ne var ki bu ziyaret hiç de bekledikleri gibi rüya tatiline dönüşmez. Çünkü anne ve babaları boşanmanın eşiğindedir ve baba evi terk etmek üzeredir. Bu olaylar sonrası her birinin tatili başka bir kaosa doğru sürüklenmeye başlar.

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