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Sinema>Film Arşiv >  Deepwater Horizon: Büyük Felaket - Deepwater Horizon
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Deepwater Horizon: Büyük Felaket

Deepwater Horizon

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Fragmanlar


Deepwater Horizon: Büyük Felaket
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Lousiana sahilinin açıklarında olan sondaj kulesi Deepwater Horizon, bugüne kadar dünyaya en pahalıya patlayan durdurulamaz yangın ve petrol sızıntısına sebep olan petrol sondajıdır. 87 gün boyunca günde 50.000 varilden fazla petrol Meksika Körfezine sızar. İnsan tarihinin gördüğü en büyük okyanus kazası ve petrol sızıntısıdır. Kazanın neden olduğuna dair birçok soruyu beraberinde getirir. Filmde 2010 Nisan'ında Deepwater Horizon 'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesini anlatıyor.

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Yorumlar

  • zaman kaybiydi diyemem ama iste bu diyebilecegim bi filmde degildi..

  • beş para etmez zaman kaybı 2010 yılında gerçekleşen petrol arama platformunda ki olayı anlatıyor

  • Gerçek hayattan alıntı olması bir filmi bu kadar sığ yapmamalı oyunculuk dışında pek bir numarası yok 10

  • Film gayet başarılı. Oldukça da sürükleyici. Abuk sabuk aksiyon filmleri yerine gerçek bir olayın ele alındığı bu film tercih edilmeli. İyi seyirler

  • Vasat bir film.İlk yarısı biraz hareketsiz olmasına rağmen ikinci yarıda filme katılan hareketlilikle sıkıcılığı biraz atıyor. imbd puanı yüksek olmuş.max 6 lık bir film.

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Oyuncular ve ekip

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