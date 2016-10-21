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Defne'nin Bir Mevsimi

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Defne'nin Bir Mevsimi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Türkiye'nin çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen film, romans ile politik dram arasında ilerliyor. Zengin bir ailenin kızı Defne'ye aşık iki fakir kardeşin hikâyesini anlatan film, Antakya'nın kültürel, etnik ve dinsel kozmopolit ortamını yansıtırken Ortadoğu'da her şeyin birdenbire nasıl değiştiğini gösteriyor. Dününden bugününe, bu güzel ama zorlu coğrafyaya ışık tutan film, Doğu Akdeniz'in lirik bir tasvirini yapmayı hedefliyor.

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