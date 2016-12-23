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Değiştir Bakalım

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Değiştir Bakalım
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
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Filmin Konusu

Küçük bir kasabada yaşayan kadınlar ve erkeklerin yer değiştirmesiyle başlayan olaylar, bir komedinin adeta başlangıcı olmuştur. Artık kadınlar evin reisi, erkekler yuvayı kuran birer dişi kuştur. Askere dahi kızlar gitmektedir. Hatta mafyalar bile artık kadındır. Erkeklerin durumu ise gazete haberlerine manşet olacak türdedir. Kasabada kadın erkek ilişkisi ekseninde eğlenceli ve komik bir durum başlar.

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