Sinema>Film Arşiv > Deha - Gifted
Deha
Gifted
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Mayıs 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Frank Adler (Chris Evans), Florida'nın bir kıyı kasabasında genç yeğeni Mary'i (Mckenna Grace) yetiştiren bekar bir adamdır. Mary 7 yaşında parlak dahi bir çocuktur. Frank, Mary'nin normal bir hayat sürmesini ister fakat zorlu annesi Boston'lı Evelyn (Lindsay Duncan) Mary'nin matematiğe olan hakimiyetini fark eder ve Frank'le Mary'yi birbirinden ayırmaya çalışır. Aile gerilimleri ve kopuklukları patladığında, amca ve yeğeni, ev sahibeleri ve yakın arkadaşları olan Roberta'dan (Octavia Spencer) ve öğrencisine olan ilgisi kısa sürede amcasıyla da aralarında bağ oluşmasına sebep olan Mary'nin öğretmeni Bonnie'den (Jenny Slate) destek görürler.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.