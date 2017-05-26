Frank Adler (Chris Evans), Florida'nın bir kıyı kasabasında genç yeğeni Mary'i (Mckenna Grace) yetiştiren bekar bir adamdır. Mary 7 yaşında parlak dahi bir çocuktur. Frank, Mary'nin normal bir hayat sürmesini ister fakat zorlu annesi Boston'lı Evelyn (Lindsay Duncan) Mary'nin matematiğe olan hakimiyetini fark eder ve Frank'le Mary'yi birbirinden ayırmaya çalışır. Aile gerilimleri ve kopuklukları patladığında, amca ve yeğeni, ev sahibeleri ve yakın arkadaşları olan Roberta'dan (Octavia Spencer) ve öğrencisine olan ilgisi kısa sürede amcasıyla da aralarında bağ oluşmasına sebep olan Mary'nin öğretmeni Bonnie'den (Jenny Slate) destek görürler.