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Deha

Gifted

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Fragmanlar


Deha
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Frank Adler (Chris Evans), Florida'nın bir kıyı kasabasında genç yeğeni Mary'i (Mckenna Grace) yetiştiren bekar bir adamdır. Mary 7 yaşında parlak dahi bir çocuktur. Frank, Mary'nin normal bir hayat sürmesini ister fakat zorlu annesi Boston'lı Evelyn (Lindsay Duncan) Mary'nin matematiğe olan hakimiyetini fark eder ve Frank'le Mary'yi birbirinden ayırmaya çalışır. Aile gerilimleri ve kopuklukları patladığında, amca ve yeğeni, ev sahibeleri ve yakın arkadaşları olan Roberta'dan (Octavia Spencer) ve öğrencisine olan ilgisi kısa sürede amcasıyla da aralarında bağ oluşmasına sebep olan Mary'nin öğretmeni Bonnie'den (Jenny Slate) destek görürler.

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