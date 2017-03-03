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Dehşet Evi
Sweet Home
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- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İspanya, Polonya
- Gösterim Tarihi :3 Mart 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Emlakçı bir kadınla erkek arkadaşı eski bir evde romantik bir buluşma düzenlemektedir. Ancak birileri onları öldürmeye çalışacaktır ve hayatları için savaşmaları gerekmektedir.
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