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Dehşet Evi

Sweet Home

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Fragmanlar


Dehşet Evi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Emlakçı bir kadınla erkek arkadaşı eski bir evde romantik bir buluşma düzenlemektedir. Ancak birileri onları öldürmeye çalışacaktır ve hayatları için savaşmaları gerekmektedir.

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