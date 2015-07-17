Dehşet Gecesi

Güzel bir hafta sonu geçirmek için Teksas ormanlarına giden bir grup arkadaş, peşlerini bırakmayacak dehşetten habersizlerdi. Film hakkında The Filmreel: “Tek başınıza izlemenizi tavsiye etmiyoruz.”, Scott Weinberg: “Gerilim ve dehşet her geçen dakika daha da artıyor.” şeklinde okurlarına tavsiyede bulunuyorlar.