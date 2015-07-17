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Dehşet Gecesi

Exists

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Fragmanlar


Dehşet Gecesi
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Güzel bir hafta sonu geçirmek için Teksas ormanlarına giden bir grup arkadaş, peşlerini bırakmayacak dehşetten habersizlerdi. Film hakkında The Filmreel: “Tek başınıza izlemenizi tavsiye etmiyoruz.”, Scott Weinberg: “Gerilim ve dehşet her geçen dakika daha da artıyor.” şeklinde okurlarına tavsiyede bulunuyorlar.

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