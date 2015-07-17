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Dehşet Gecesi
Exists
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- IMDB Puanı : 5.2 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :81 dk.
Filmin Konusu
Güzel bir hafta sonu geçirmek için Teksas ormanlarına giden bir grup arkadaş, peşlerini bırakmayacak dehşetten habersizlerdi. Film hakkında The Filmreel: “Tek başınıza izlemenizi tavsiye etmiyoruz.”, Scott Weinberg: “Gerilim ve dehşet her geçen dakika daha da artıyor.” şeklinde okurlarına tavsiyede bulunuyorlar.
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