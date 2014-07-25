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Dehşet Kasabası
Aux yeux des vivants
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :25 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
3 arkadaş bir gün okulu asıp terk edilmiş bir lunaparka giderler ama buldukları beklediklerinden çok farklıdır.
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Yorumlar
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