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Dehşet Kasabası

Aux yeux des vivants

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Dehşet Kasabası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

3 arkadaş bir gün okulu asıp terk edilmiş bir lunaparka giderler ama buldukları beklediklerinden çok farklıdır.

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Yorumlar
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