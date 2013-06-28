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Dehşet Kaseti

V/H/S/2

4 kişi izlemiş. | 20 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Dehşet Kaseti
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kayıp bir öğrenciyi arayan iki özel detektif öğrencinin terk edilmiş evine girerler ve VHS kasetleri koleksiyonu bulurlar. Her kasette yer alan korkunç görüntüleri izlerken, öğrencinin kaybolmasının arkasında daha gizemli bir neden olduğunu fark ederler.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu kadar saçma sapan bu kadar gereksiz bu kadar iğrenç bir film olamaz, kesinlikle çok kötü bir film, saçmalığa dayanamayıp tamamını izlemeden sinemadan çıktığım bir film.

  • arkadaşlar fill mi mynet ten nasıl izleyebillirim yeni üye olldum da

  • filmden çıkınca bi müddet yalnız kalmak istemiceksiniz

  • japon abimiz bi şeye çok kızmış gibi

  • tek kelimeyle ürkütücü!

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Oyuncular ve ekip

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