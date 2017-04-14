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Dehşet Odası
Green Room
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Nisan 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Punk Rock grubu Neo Nazi'lerin işlettiği bir barda şarkı söylemeye giderler, fakat bir cinayete tanık olurlar. Saldırgan gruptan kaçmak için kendilerini bir odaya kilitleyen gençleri korkunç bir gece beklemektedir...
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