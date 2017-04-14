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Dehşet Odası

Green Room

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Fragmanlar


Dehşet Odası
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Punk Rock grubu Neo Nazi'lerin işlettiği bir barda şarkı söylemeye giderler, fakat bir cinayete tanık olurlar. Saldırgan gruptan kaçmak için kendilerini bir odaya kilitleyen gençleri korkunç bir gece beklemektedir...

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