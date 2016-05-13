Dehşet Treni
Howl
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :13 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Seyahat görevlisi Joe 20'li yaşlarında genç bir adamdır. İşte geçen uzun bir günün ardından eve gitmeye hazırlanır, fakat henüz çıkmadan müdürü tarafından gecenin son tren seferinde çalışması gerektiğini öğrenir. Geceyi katlanılabilir kılan tek şey güzel hostes Ellen'in de Joe ile birlikte çalışacak olmasıdır. Tren, ne olduğu belli olmayan bir cisme çarpıp ormanın ortasında kaldığında ve makinist etrafa bakmak için trenden inip bir daha geri dönmediğinde durum çok tuhaf bir hal alır.
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Yorumlar
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Korku değil daha çok komikti. Mantık hatalarıyla dolu. Ben sıkıldım izlerken. Hele sonu tam bir trajikomik )
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çok överek bahsedeciğim bir film olmasada izlemeye değer derim. gerilim oldukça güzel, konu olarak kısa olsada verdiğiniz paraya ve ayırdığınız zamana değecek bir film, ama en başta dediğim gibi ahım şahım bir film değil ama izlemenizide tavsiye ederim :)) ama ama ama ile bitti ya diceklerim, kısaca gidin izleyin işte gerilim tırstırma var filmde :D
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mantık hatalarına sahip film. fakat gerilimle dolu. sıkmıyor. filmin orjinal adı howl yani ulumak iken dehşet treni olarak çevirmişler.
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fragmanına bakılacak olursa güzel bir film izlemeye değer, tabi yalnız başına diil :)