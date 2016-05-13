Dehşet Treni

Seyahat görevlisi Joe 20'li yaşlarında genç bir adamdır. İşte geçen uzun bir günün ardından eve gitmeye hazırlanır, fakat henüz çıkmadan müdürü tarafından gecenin son tren seferinde çalışması gerektiğini öğrenir. Geceyi katlanılabilir kılan tek şey güzel hostes Ellen'in de Joe ile birlikte çalışacak olmasıdır. Tren, ne olduğu belli olmayan bir cisme çarpıp ormanın ortasında kaldığında ve makinist etrafa bakmak için trenden inip bir daha geri dönmediğinde durum çok tuhaf bir hal alır.