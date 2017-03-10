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Deli Aşk
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Mart 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Senaryosunu Emrah ve Murat Kaman'ın yazdığı, yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yaptığı Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken gerçek aşkı bulma sürecini anlatıyor.
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