Senaryosunu Emrah ve Murat Kaman'ın yazdığı, yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yaptığı Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken gerçek aşkı bulma sürecini anlatıyor.