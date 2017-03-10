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Deli Aşk

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Fragmanlar


Deli Aşk
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Senaryosunu Emrah ve Murat Kaman'ın yazdığı, yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yaptığı Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in sevdiği kız Neşe'nin kalbini kazanmaya çalışırken gerçek aşkı bulma sürecini anlatıyor.

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Yorumlar
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