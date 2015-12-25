Delibal
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış (Çağatay Ulusoy), her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun’u (Leyla Lydia Tuğutlu) ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır…
Galeri
Yorumlar
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ben gittim ve herşeyi ile güzeldi ama fazla ahlak dışı şeylerde vardı beri 13 olsaymış. Diğer tarftan 2 si çıksın isterdim ama barış ölmemişse saçma olur ama gidin parasının fazlasını bile hak ediyo...
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çok güzel filme girmeden önce beğenmem diye düşündüm ama bir ay etkisinde kaldım.
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İlk vizyon günü gitmiştim sırf Çağatay oynuyor diye fakat dizi "Medcezir" karakterinden çıkamamış gibiydi.. - Öyle aman aman bir yapım olmamış.. Basit bir yapım diyebilirim, beklentilerinizi yüksek tutmayın. - Yaş ortalaması daha genç "ergen" kesime hitâp eden gençlik draması.. - 10\6,5 gibi.. ;o)
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Fena değildi. Para boşa gitti demek haksızlık olur. Çıkışta hüngür hüngür ağlayan erkekler gördüm.velhasıl 7
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super aabi ya çok başarılı