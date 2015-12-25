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Delibal

5 kişi izlemiş. | 45 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Delibal
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (43 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış (Çağatay Ulusoy), her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun’u (Leyla Lydia Tuğutlu) ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır…

Kimdir bu kız? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmalıdır. Ulaşır da…Füsun’u bulmak, ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar…

Galeri

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Yorumlar

  • ben gittim ve herşeyi ile güzeldi ama fazla ahlak dışı şeylerde vardı beri 13 olsaymış. Diğer tarftan 2 si çıksın isterdim ama barış ölmemişse saçma olur ama gidin parasının fazlasını bile hak ediyo...

  • çok güzel filme girmeden önce beğenmem diye düşündüm ama bir ay etkisinde kaldım.

  • İlk vizyon günü gitmiştim sırf Çağatay oynuyor diye fakat dizi "Medcezir" karakterinden çıkamamış gibiydi.. - Öyle aman aman bir yapım olmamış.. Basit bir yapım diyebilirim, beklentilerinizi yüksek tutmayın. - Yaş ortalaması daha genç "ergen" kesime hitâp eden gençlik draması.. - 10\6,5 gibi.. ;o)

  • Fena değildi. Para boşa gitti demek haksızlık olur. Çıkışta hüngür hüngür ağlayan erkekler gördüm.velhasıl 7

  • super aabi ya çok başarılı

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Oyuncular ve ekip

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