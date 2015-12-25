Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış (Çağatay Ulusoy), her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun’u (Leyla Lydia Tuğutlu) ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır…

Kimdir bu kız? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmalıdır. Ulaşır da…Füsun’u bulmak, ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar…