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Deliha 2

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Deliha 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Zeliha hâlâ deli, çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

Galeri

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Yorumlar

  • sebepsizce gülmek istiyorsanız mutlaka gidin çok iyiydi

  • süper bir filimdi kahkaha atmaktan mıdeme gramp girdi çok komik neseli bir fim olmus TAWSIYE EDERİM.

  • İğrenç ötesi ilk yarıda çıktık

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Oyuncular ve ekip

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Seanslar

Seçtiğiniz şehirde bu film oynamamaktadır.

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