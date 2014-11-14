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Deliha

2 kişi izlemiş. | 45 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Deliha
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (39 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Deliha, biraz deli, çok matrak ve sahiden temiz kalpli bir genç kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor. Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı filmde Deli kız Zeliha’nın hikâyesi arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlıyor. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal o gün mahalleye bir fotoğrafçı dükkanı açıyor ve işler karışıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • cok guzel bi film

  • Beklentimi karşılamadı

  • FİLM GERÇEKTEN GÜZEL.PUANINA ALDANMAYIN.GİDİN EĞLENİN...

  • Zaman kaybi. Tipi zaten itici birisi. Film abartilacak kadar degil. Daha guzel filmler var zaman kaybetmeyin bununla

  • Ülkede ilk defa kadın komedyen yazmış oynamış gidilesi eğlenceli bi film olmuş

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Oyuncular ve ekip

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