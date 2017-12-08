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Delil.com

Alibi.com

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Fragmanlar


Delil.com
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Philippe Lacheau'nun yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Delil.com, zengin kişilerin kaçamaklarını organize ederek bu kişilerin gizliliğini koruyan bir şirket kuran üç arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

Greg ve ortağı Augustin, Alibi.com adlı bir şirket kurar. Arkadaşları Medhi de onlarla birlikte çalışmaya başlar. Kurdukları şirket paralı kişilerin iş seyahatlerinde çapkınlık ilişkilerini düzenlemekte ve onların özel hayatlarının gizliliğini korumaktadır. Özel hayatlarındaki gizliliğinin korunmasını isteyen müşterileri bu hizmetler için oldukça büyük paralar ödemektedir. Greg'in işleri harika gitmektedir ve sonunda büyük aşkını da bulmuştur. Ta ki kız arkadaşı onu müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesi ile tanıştırana dek...

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