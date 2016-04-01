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Deliormanlı

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Deliormanlı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Savaş Türkyılmaz, “Deliormanlı” lakaplı, Avrupa şampiyonu milli bir boksördür. Karısı öldükten sonra ringleri bırakan Deliormanlı, ortadan kaybolur. Annesinin tedavi masraflarını karşılamak için ringlere geri dönme kararı alan Deliormanlı’nın yolu, kendisiyle röportaj yapmak isteyen ünlü televizyoncu Hülya Yiğit ile kesişir. Büyük final maçına hazırlanan Deliormanlı ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır. Ayrı amaçlar için aynı yola çıkan ikiliyi, aksiyon, dram ve aşk dolu bir macera bekliyordur.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Rocky taklidi,oyunculuğun yerlerde olduğu Zaman kaybı bir film..

  • Dram harici film yapamıyoruz zorlamayin artık yeter bu kadar kötü oyunculuk olabilirmi arkadaş.

  • berbat ustu ustu berbat siz en iyi bu gibi filmleri yabancilran birakin

  • Cok kotu arkadaslar, sakin izlemeyin

  • Cekimler fena degil ama hikaye cok kotu. Sarp iyi oynamis ama kadin oyuncu neydi oyle? Sonunu getiremedim. Zamaninizi bosa harcamayin derim.

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Oyuncular ve ekip

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