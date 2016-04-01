Deliormanlı
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Nisan 2016
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Filmin Konusu
Savaş Türkyılmaz, “Deliormanlı” lakaplı, Avrupa şampiyonu milli bir boksördür. Karısı öldükten sonra ringleri bırakan Deliormanlı, ortadan kaybolur. Annesinin tedavi masraflarını karşılamak için ringlere geri dönme kararı alan Deliormanlı’nın yolu, kendisiyle röportaj yapmak isteyen ünlü televizyoncu Hülya Yiğit ile kesişir. Büyük final maçına hazırlanan Deliormanlı ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır. Ayrı amaçlar için aynı yola çıkan ikiliyi, aksiyon, dram ve aşk dolu bir macera bekliyordur.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Rocky taklidi,oyunculuğun yerlerde olduğu Zaman kaybı bir film..
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Dram harici film yapamıyoruz zorlamayin artık yeter bu kadar kötü oyunculuk olabilirmi arkadaş.
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berbat ustu ustu berbat siz en iyi bu gibi filmleri yabancilran birakin
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Cok kotu arkadaslar, sakin izlemeyin
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Cekimler fena degil ama hikaye cok kotu. Sarp iyi oynamis ama kadin oyuncu neydi oyle? Sonunu getiremedim. Zamaninizi bosa harcamayin derim.