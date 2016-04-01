Savaş Türkyılmaz, “Deliormanlı” lakaplı, Avrupa şampiyonu milli bir boksördür. Karısı öldükten sonra ringleri bırakan Deliormanlı, ortadan kaybolur. Annesinin tedavi masraflarını karşılamak için ringlere geri dönme kararı alan Deliormanlı’nın yolu, kendisiyle röportaj yapmak isteyen ünlü televizyoncu Hülya Yiğit ile kesişir. Büyük final maçına hazırlanan Deliormanlı ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır. Ayrı amaçlar için aynı yola çıkan ikiliyi, aksiyon, dram ve aşk dolu bir macera bekliyordur.