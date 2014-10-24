Delisin! Delisin!

Kendine has karakterler sergileyen Sadri, Asabi Rami ve Tombik Fırat aynı akıl hastanesinde tedavi gören diğer hastalara göre daha farklı üç yakın arkadaştır. Şizofreni teşhisiyle hastaneye sonradan gelen Arhan'ın dışarıdaki hayatın nimetlerinden faydalanışı ve etkileyici anlatımının teşviki ile Sadri, Rami ve Fırat daha önce hiç yaşamadıkları bir hayata sürükleyici bir maceraya atılacaklardır.



Tabii akıl hastanesinden kaçarak...