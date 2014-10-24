Delisin! Delisin!
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Kendine has karakterler sergileyen Sadri, Asabi Rami ve Tombik Fırat aynı akıl hastanesinde tedavi gören diğer hastalara göre daha farklı üç yakın arkadaştır. Şizofreni teşhisiyle hastaneye sonradan gelen Arhan'ın dışarıdaki hayatın nimetlerinden faydalanışı ve etkileyici anlatımının teşviki ile Sadri, Rami ve Fırat daha önce hiç yaşamadıkları bir hayata sürükleyici bir maceraya atılacaklardır.
Tabii akıl hastanesinden kaçarak...
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Yorumlar
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zamanınızı ve paranızı boşa harcamayın. bol küfürlü yerlerde sürünen bir film
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izledigim en kalitesiz. filmi izlerken bu kadar sacmalik yeter kalkip gideyim dedirten film
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bu film olay yaratır o da net yani
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Puhahahaha o da güzel :)
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Arkadaşlar fragman iyi görünüyor ama Turgut Tunçalp varsa zaten olay bitmiştir, bu adam hem komedi hem korku filminde aynı anda oynar ben inanırımm