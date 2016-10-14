Demir Yumruk

Dört farklı ağırlık sınıfında dünya şampiyonu unvanını kazanmayı başaran efsanevi boksör Roberto Durán'ın Panama sokaklarından önemli bir boks kariyerine uzanan hikâyesini anlatacak filmde, bir başka boks efsanesi antrenör Ray Arcel ile Durán'ın en büyük rakiplerinden Sugar Ray Leonard da yer alacak.