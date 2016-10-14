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Demir Yumruk
Hands of Stone
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Ekim 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :111 dk.
Filmin Konusu
Dört farklı ağırlık sınıfında dünya şampiyonu unvanını kazanmayı başaran efsanevi boksör Roberto Durán'ın Panama sokaklarından önemli bir boks kariyerine uzanan hikâyesini anlatacak filmde, bir başka boks efsanesi antrenör Ray Arcel ile Durán'ın en büyük rakiplerinden Sugar Ray Leonard da yer alacak.
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