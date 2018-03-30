Her yıl televizyon kanallarında onlarca dizi başlamakta/bitmekte, sinemalarda onlarca film gösterime girmektedir. Bu dizi ve sinema filmlerinin oyuncu seçimleri, yapım firmaları ile beraber çalışan cast ajanslarında yapılmakta, yüzlerce oyuncu, belli başlı roller için kamera karşısına geçmektedir. ‘Audition’ adı verilen deneme çekimlerinde, filmde oynaması muhtemel oyuncu adayları öncelikle kendilerini tanıtmakta, ardından şeklen gülümsemekte, kızgın bakmakta, şaşırmakta, korkmakta ve ağlamaktadırlar. Bu çekimleri genellikle cast ajansı sahipleri ve/veya cast direktörleri yapmakta, oyuncu, filmden bir sahneyi cast direktörünün direktifleri ile oynamaktadır. Neredeyse ayda iki üç tane cast ajansının açıldığı ülkemizde, alaylı ya da eğitimli her oyuncunun yolu, elbet bu cast ajanslardan birine düşmektedir.

Dokümanter-Drama (Belgesel-Drama) türünde çekilen ‘Deneme Çekimi’nde, adını bilmediğimiz bir cast ajansında deneme çekimine gelen, birbirinden farklı yollarla oyuncu olmuş 5 farklı oyuncunun, sosyal yaşantılarını ve mücadelelerini, belgesel gerçekliği ile göreceğiz.