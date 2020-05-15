Askeri bilim insanı olan Albay Vladimir Rusya’da bazı gizli deneyler yapmak ister, fakat Rus hükümeti bu durumu kabul etmeyip gerekli izinleri kendisine vermez. Albay Vladimir ülkesinde hazırladığı sahte evraklarla birlikte ekibini de alarak Türkiye’ye doğru yola koyulur. Vladimir önceden hazırlattığı gizli bir mekanı hücre ve sağlık ekipmanları ile donatır ve başından beri planladığı uyku deneyini yapmak üzere uygun denekler aramaya başlar. Bir süre sonra albayın kaldığı evin çevresinde insanlar kaybolmaya başlamıştır. Vladimir kaçırdıkları insanları hücreye koymuş, ekibindeki bilim insanları ile birlikte 30 günlük uyku deneyini başlatmıştır. Hücrede kalan 6 kişi için otuz gün yetecek kadar gıda, su ve kitap vardır, ayrıca uyumamaları için ışık ve odaya kimyasal salmak için düzenekler hazırlanmıştır. Deneylerin on beşinci gününden sonra deneklerde bazı değişiklikler baş göstermeye başlamıştır, denekler artık hücrede konuşmamakta ve tepki vermemektedir. Görevliler hücreye girmek istediğinde ise başka bir şaşırtıcı gerçek ortaya çıkacaktır. Denekler artık insanlıktan çıkmış ve içlerindeki gizli kalmış olan karanlık kendilerini ele geçirmiştir. Karanlık sırlar sonunda gün yüzüne çıkmıştır, sorun ise bu gerçekle neler yapılacağıdır.