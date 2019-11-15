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Deniz Canavarları

Sea Monsters 2

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Deniz Canavarları
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Filmin Konusu

Deniz Canavarları, tehlike altındaki şehri ve sevdiklerini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılan Charlie Chapfin ve Mucus'un hikayesini konu ediyor. Yıl boyunca herkesin heyecanla gelmesini beklediği büyük yarışma günü gelip çatmıştır. Ancak artık bir gelenek haline gelen yarışma Barf ve Big Snot tarafından katledilince, kasabada büyük bir kaos meydana gelir. Charlie Chapfin ve Mucus, şehri, öğretmenlerini, arkadaşlarını ve yeni öğrenci Corallina’yı korumakla görevlendirilir. Charlie Chapfin ve Mucus, tehlike altındaki şehri ve sevdiklerini kurtarmak için okyanusun derinliklerinde tehlikeli bir maceraya atılır.

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