Deniz Seviyesi

Damla, New York’ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Çocukluğunu geçirdiği yazlık evi kuzeninin satacağını öğrenince, Damla kocasıyla beraber Ayvalık’a gider. Aklındaki tek şey, açıklama yapmadan terk ettiği eski dostu ve sevgilisi Burak’la yüzleşmektir, ancak Burak ona kapılarını kapamıştır. Damla’nın kendisi ile barışabilmesi için, senelerce sakladığı sırrını Burak’a mutlaka anlatması gerekir.