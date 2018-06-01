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Deniz ve Güneş

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Deniz ve Güneş
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film babasının ısrarları sonucu Nurperi ile evlenmenin arifesinde olan Deniz ile katıldığı sualtı etkinliğinde tanıştığı Güneş'in hikâyesine odaklanıyor.

Galeri

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