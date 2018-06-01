Sinema>Vizyondaki Filmler > Deniz ve Güneş
Deniz ve Güneş
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Film babasının ısrarları sonucu Nurperi ile evlenmenin arifesinde olan Deniz ile katıldığı sualtı etkinliğinde tanıştığı Güneş'in hikâyesine odaklanıyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.