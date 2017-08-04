Denizde Dehşet

Meksika'ya tatile giden iki kız kardeş, Lisa (Mandy Moore) ve Kate (Claire Holt), köpekbalığı gözlemek için kafesle okyanusa dalmıştır. Ancak kafesi yukarıya bağlayan halatlarda bir sorun yaşanınca kafes okyanus tabanına, 47 metre derinliğe düşer. Ölümcül köpekbalıkları etraflarında pusuya yatmıştır, üstelik oksijen hızla tükenmektedir ve suyun yüzüne çıkabilmek için bir saatten az süreleri bulunmaktadır.