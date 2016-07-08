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Denizdeki Ateş

Fuocoammare (Fire At Sea)

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Fragmanlar


Denizdeki Ateş
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

"Çevreyolu" belgeseli ile 2013 yılında Altın Aslan kazanan Gianfranco Rosi, Berlin'den Altın Ayı ile dönen yeni belgeseli Denizdeki Ateş'te günümüzün en acil ve en önemli toplumsal sorununa değiniyor. Film, özellikle Kuzey Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya giriş noktası olan, İtalyan adası Lampedusa'da geçiyor. Rosi, adanın çeşitli sakinlerinin hayatını takip ediyor: bir balıkçı ailesi, bir radyo DJ'i, adada göçmenlerle ilgilenen tek doktor ve büyükannesi ve amcası ile yaşayan 12 yaşındaki Samuele... Bir anlamda filmin yıldızı olan Samuele'nin göz hastalığı, sapanla oynadığı oyunlar, hatta onunla ilgili hemen her şey Avrupa'nın göçmen sorununa yaklaşımıyla ilgili bir metafora dönüşüyor.

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