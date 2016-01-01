Denizin Ortasında

19. yüzyılın başlarında dev bir balinanın saldırısına uğrayan teknenin ve mürettebatının maceraları… Oscar’lı yönetmen Ron Howard, Nathaniel Philbrick’in romanından uyarladığı filmde ikinci kez Chris Hemsworth ile bir araya geliyor. Gerçek bir hikayenin izini sürüyor.