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Denizin Ortasında

In the Heart of the Sea

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Denizin Ortasında
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

19. yüzyılın başlarında dev bir balinanın saldırısına uğrayan teknenin ve mürettebatının maceraları… Oscar’lı yönetmen Ron Howard, Nathaniel Philbrick’in romanından uyarladığı filmde ikinci kez Chris Hemsworth ile bir araya geliyor. Gerçek bir hikayenin izini sürüyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Kesinlikle harika bir filmdi. İzlemekten asla pişman olmayacağınız türden. Mobydick efsanesinden güzel bir senaryo ortaya çıkmış. En iyi karakterlerin bile zaman zaman yanlış kararlar vermesi, sinema dünyasındaki kusursuz karakter zincirini kırıyor. IMDb puanı ise daha yüksek olmalıydı.

  • Mükemmel bir film.

  • HARIKA FILM

  • klasik bir konu işlenmiş ama güzel filmdi.gidilebilir.puanı 7.5

  • Çok beğendim tawsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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