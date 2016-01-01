Sinema>Film Arşiv > Denizin Ortasında - In the Heart of the Sea
Denizin Ortasında
In the Heart of the Sea
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Ocak 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
19. yüzyılın başlarında dev bir balinanın saldırısına uğrayan teknenin ve mürettebatının maceraları… Oscar’lı yönetmen Ron Howard, Nathaniel Philbrick’in romanından uyarladığı filmde ikinci kez Chris Hemsworth ile bir araya geliyor. Gerçek bir hikayenin izini sürüyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Kesinlikle harika bir filmdi. İzlemekten asla pişman olmayacağınız türden. Mobydick efsanesinden güzel bir senaryo ortaya çıkmış. En iyi karakterlerin bile zaman zaman yanlış kararlar vermesi, sinema dünyasındaki kusursuz karakter zincirini kırıyor. IMDb puanı ise daha yüksek olmalıydı.
-
Mükemmel bir film.
-
HARIKA FILM
-
klasik bir konu işlenmiş ama güzel filmdi.gidilebilir.puanı 7.5
-
Çok beğendim tawsiye ederim
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.