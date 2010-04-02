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Der Tag an dem Elvis nach Bremerhaven kam
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- IMDB Puanı : 4.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1979
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :11 dk.
- Dağıtıcı :Tura-Film, Westdeutscher Rundfunk
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