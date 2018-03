Paris sokaklarının altında, sayısız ruhun ebedi yuvası olan ve kilometrelerce uzanan yeraltı mezarları bulunur. Bir kaşif ekibi, bilinmeyen kemik labirentine girdiğinde bu ölüler şehrinin barındırdığı sırrı ortaya çıkarır. Bir delilik ve dehşet yolculuğu olan Derin Kabus (As Above So Below) filmi, hepimizin peşini bırakmayan kişisel şeytanları ortaya çıkarmak üzere insan ruhunun derinliklerine ulaşmaya çalışıyor.