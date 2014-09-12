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Derin Kabus
As Above, So Below
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :12 Eylül 2014
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Filmin Konusu
Paris sokaklarının altında, sayısız ruhun ebedi yuvası olan ve kilometrelerce uzanan yeraltı mezarları bulunur. Bir kaşif ekibi, bilinmeyen kemik labirentine girdiğinde bu ölüler şehrinin barındırdığı sırrı ortaya çıkarır. Bir delilik ve dehşet yolculuğu olan Derin Kabus (As Above So Below) filmi, hepimizin peşini bırakmayan kişisel şeytanları ortaya çıkarmak üzere insan ruhunun derinliklerine ulaşmaya çalışıyor.
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