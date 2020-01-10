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Derin Sular

Underwater

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Derin Sular
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Underwater, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor.

Galeri

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