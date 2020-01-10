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Derin Sular
Underwater
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gizem, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2020
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Ocak 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Underwater, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor.
Galeri
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