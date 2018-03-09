Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Detay
Paylaş

Detay

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Detay
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Taner ve Burak iki ortaktır. Eşleri Selin ve Duygu, asistanları Müge ile birlikte ofislerinde, yeni bitirdikleri büyük bir site projesini kutlarlar. Küçük kutlama bittiğinde Taner, ofiste işleri olduğunu söyleyip herkesi gönderir. Ve Taner’in gecesi bu dakikadan sonra kabusa döner. Ofise gelen, birlikte gizli işler çevirdiği bir güvenlik firmasının müdürünün kazara ölümü ile başlar her şey. Artık kendisiyle birlikte ailesinin de hayatı yapacağı seçimlere bağlıdır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Detay filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Detay filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir