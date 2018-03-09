Taner ve Burak iki ortaktır. Eşleri Selin ve Duygu, asistanları Müge ile birlikte ofislerinde, yeni bitirdikleri büyük bir site projesini kutlarlar. Küçük kutlama bittiğinde Taner, ofiste işleri olduğunu söyleyip herkesi gönderir. Ve Taner’in gecesi bu dakikadan sonra kabusa döner. Ofise gelen, birlikte gizli işler çevirdiği bir güvenlik firmasının müdürünün kazara ölümü ile başlar her şey. Artık kendisiyle birlikte ailesinin de hayatı yapacağı seçimlere bağlıdır.