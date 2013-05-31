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Devir

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Fragmanlar


Devir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Derviş Zaim, doğa ve insan ilişkisi üzerine odaklanan filmin çekimlerine 2011 yılı Ağustos ayında başladı. Çekimler yaklaşık sekiz aylık bir sürede, senenin değişik zaman dilimlerinde Burdur’a bağlı Hasanpaşa Köyü’nde ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Çekimlerde Hasanpaşa Köyü’nde tanıdığı çobanlara oyuncu olarak yer veren Zaim, profesyonel oyuncularla çalışmamayı tercih etti.

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Yorumlar

  • derviş zaim her filmiyle sinemasını bi adım öteye taşıdı. oyuncu yerine çobanları oynatması filmin gerçekciliği açısından çok akıllıca

  • derviş zaim filmleri ne yazık ki sadece belli bi kitleye hitap ediyormuş gibi druyo ama aslında doğayı insanı yani bizi anlatan filmler yapıyor. başarılı bi yönetmenden başarılı olacağını düşündüğüm bi film daha

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Oyuncular ve ekip

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