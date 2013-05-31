Derviş Zaim, doğa ve insan ilişkisi üzerine odaklanan filmin çekimlerine 2011 yılı Ağustos ayında başladı. Çekimler yaklaşık sekiz aylık bir sürede, senenin değişik zaman dilimlerinde Burdur’a bağlı Hasanpaşa Köyü’nde ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Çekimlerde Hasanpaşa Köyü’nde tanıdığı çobanlara oyuncu olarak yer veren Zaim, profesyonel oyuncularla çalışmamayı tercih etti.