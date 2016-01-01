Sinema>Film Arşiv > Dheepan
Dheepan
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :1 Ocak 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Uzun süredir yeni filmi merakla beklenen, Yeraltı Peygamberi, Pas ve Kemik filmlerinin başarılı yönetmeni Jacques Audiard’ın geri dönüşü, 2015 Cannes Film Festivali’ne Altın Palmiye’yi kucaklayarak damgasını vuran DHEEPAN ile oldu. Film, savaştan kaçan, ailelerini kaybetmiş üç göçmenin evlerinden uzakta yeni bir hayat kurma umudunu anlatıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.