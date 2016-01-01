Uzun süredir yeni filmi merakla beklenen, Yeraltı Peygamberi, Pas ve Kemik filmlerinin başarılı yönetmeni Jacques Audiard’ın geri dönüşü, 2015 Cannes Film Festivali’ne Altın Palmiye’yi kucaklayarak damgasını vuran DHEEPAN ile oldu. Film, savaştan kaçan, ailelerini kaybetmiş üç göçmenin evlerinden uzakta yeni bir hayat kurma umudunu anlatıyor.