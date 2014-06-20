Dhoom: 3
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 9.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Hindistan
- Gösterim Tarihi :20 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :172 dk.
Filmin Konusu
Sahir (Aamir Khan) sahibi oldukları sirkte babası ile birlikte gösteriler yapan yetenekli bir çocuktur. Sirkin kapanmaması için Batı Chicago Bankası´ndan kredi çeken babanın bu borcu ödemesi mümkün olmayacaktır. Alacaklıların baskısı üzerine çaresizce intihar etmeye mecbur bırakılır. Sahir ise babasının intiharına şahit olmuş ve tüm hayatını bu olayın intikamını almaya adamıştır. İntikam yolu ise soygun yapmaktan geçecektir. Fakat o bir palyaço, illüzyonist ve bir sihirbaz olarak büyümüştür bu yüzden soygunlar da hiç sıradan olmayacaktır. Jai Dixit (Abhishek Bachchan) ve Ali Akbar (Uday Chopra) ise Sahir’i durdurmak için görevlendirilen 2 özel polistir. Sahir’e bu macerada ise Aaliyah (Katrina Kaif) eşlik edecektir. Aaaliyah gelmiş geçmiş en iyi akrobattır ve Sahir’in sevdiği kadındır.
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Yorumlar
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Aamir khan butun filmlerini beyenerek izliyorum film süperdi.
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film süper, izlemenizi tavsiye ederim. Aamir Khan diyorum ve susuyorumm :)
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harika bir filmdi... 3 kez izledim.. Aamir Khan deyince işte budur demek yetiyor ;)
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Çok güzel ve etkileyici Amir khan süper izleyin pişman olmazsınız
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bu filme mükemmel kelimesi bile hiç kalır anlatılmaz yaşamak lazım :) aamir khan filmlerini izlemiş olanlar ne demek istediğimi daha iyi anlar hiç tereddüt etmeyin gidin pişman olmazsınız asla !!