Sahir (Aamir Khan) sahibi oldukları sirkte babası ile birlikte gösteriler yapan yetenekli bir çocuktur. Sirkin kapanmaması için Batı Chicago Bankası´ndan kredi çeken babanın bu borcu ödemesi mümkün olmayacaktır. Alacaklıların baskısı üzerine çaresizce intihar etmeye mecbur bırakılır. Sahir ise babasının intiharına şahit olmuş ve tüm hayatını bu olayın intikamını almaya adamıştır. İntikam yolu ise soygun yapmaktan geçecektir. Fakat o bir palyaço, illüzyonist ve bir sihirbaz olarak büyümüştür bu yüzden soygunlar da hiç sıradan olmayacaktır. Jai Dixit (Abhishek Bachchan) ve Ali Akbar (Uday Chopra) ise Sahir’i durdurmak için görevlendirilen 2 özel polistir. Sahir’e bu macerada ise Aaliyah (Katrina Kaif) eşlik edecektir. Aaaliyah gelmiş geçmiş en iyi akrobattır ve Sahir’in sevdiği kadındır.