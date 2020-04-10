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Dijital Esaret

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Dijital Esaret
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Filmin Konusu

Dijital Esaret, dijital dünyada işledikleri suçlar yüzünden cezaevine atılan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Bir grup genç, dijital dünyaya adım attıklarında başlarına geleceklerden habersizdi. Her şeyin kendi kontrollerinde olduğunu düşünen gençler bir süre sonra bu dünyanın esiri haline gelir. İşler gittikçe içinden çıkılmaz hale geldiğinde ise kendilerini cezaevinde bulurlar. Burada yolları kesişen sosyal medya fenomenleri, hackerlar, internet bağımlıları ve sanal kumarbazların özgürlüklerine kavuşabilmeleri için son bir şansı vardır. Cezaevinden çıkmak için çabalayan gençleri bu süreçte büyük bir sürpriz bekler. Yönetmen koltuğunda Birol Güven ve Emre Kavuk’un üstlendiği filmin başrolünü Rasim Öztekin üsteleniyor. Filmin senaryosunda Birol Güven’in imzası bulunuyor.

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