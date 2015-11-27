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Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen’in yaptığı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncularının ve okuldan mezun olan ünlü oyuncuların rol aldığı ‘’Diktatör Adolf Hitler’in Hayatının Esrarengiz Yönleri’’ adlı filmi, Gezen, yakın zamanda kaybettiğimiz ve en yakın dostu olarak bildiğimiz usta sanatçı Levent Kırca’ya adadı.
Galeri
Yorumlar
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Bu kadar saçma filmleri yapıyorsunuz sonra türk filmine kimse gelmiyor diyosunuz rezil bi film
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Merakla bekliyorum
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