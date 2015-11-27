Yapımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen’in yaptığı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncularının ve okuldan mezun olan ünlü oyuncuların rol aldığı ‘’Diktatör Adolf Hitler’in Hayatının Esrarengiz Yönleri’’ adlı filmi, Gezen, yakın zamanda kaybettiğimiz ve en yakın dostu olarak bildiğimiz usta sanatçı Levent Kırca’ya adadı.