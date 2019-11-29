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Dilsiz

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Dilsiz
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Filmin Konusu

Murat Pay'ın yönettiği Dilsiz, duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren Sami'nin, hat sanatıyla haşır neşir olan Selma ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor.

Galeri

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