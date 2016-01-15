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Sinema>Film Arşiv >  Diren: Zamanı Geldi - Suffragette
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Diren: Zamanı Geldi

Suffragette

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Diren: Zamanı Geldi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Suffragette, oy hakkı mücadelesinde gittikçe acımasızlaşan devlete karşı tehlikeli bir kovalamaca içine düşen feminist hareketin öncülerini konu almakta.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Benim oscar ımı aldı son zamanlarda izlediğim en iyi film

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Oyuncular ve ekip

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