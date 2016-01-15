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Diren: Zamanı Geldi
Suffragette
1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :15 Ocak 2016
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Filmin Konusu
Suffragette, oy hakkı mücadelesinde gittikçe acımasızlaşan devlete karşı tehlikeli bir kovalamaca içine düşen feminist hareketin öncülerini konu almakta.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Benim oscar ımı aldı son zamanlarda izlediğim en iyi film
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