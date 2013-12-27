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Direniş Günlerinde Aşk
Apres mai
1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :27 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Romantik karşılaşmalar ve sanatsal keşiflerle dolu bir yolculuk.70´lerin başı, Paris… Genç lise öğrencisi Gilles kendini dönemin siyasal akımlarına kaptırmış, radikal düşünceleri ile kişisel tutkuları arasında gidip gelmektedir. Ait oldukları yeri bulmak isteyen Gilles ve arkadaşları önce İtalya’ya, oradan da Londra’ya sürüklenecektir.
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Yorumlar
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ilginç
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bu hafta kaçırmamamız gereken bi film daha. sinemada olmasa bile dvdsini mutlaka edinin. dönemin ruhunu çok iyi yansıtmış bi film
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