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Sinema>Film Arşiv >  Direniş Günlerinde Aşk - Apres mai
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Direniş Günlerinde Aşk

Apres mai

1 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Direniş Günlerinde Aşk
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Romantik karşılaşmalar ve sanatsal keşiflerle dolu bir yolculuk.70´lerin başı, Paris… Genç lise öğrencisi Gilles kendini dönemin siyasal akımlarına kaptırmış, radikal düşünceleri ile kişisel tutkuları arasında gidip gelmektedir. Ait oldukları yeri bulmak isteyen Gilles ve arkadaşları önce İtalya’ya, oradan da Londra’ya sürüklenecektir.

Galeri

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Yorumlar

  • ilginç

  • bu hafta kaçırmamamız gereken bi film daha. sinemada olmasa bile dvdsini mutlaka edinin. dönemin ruhunu çok iyi yansıtmış bi film

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Oyuncular ve ekip

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