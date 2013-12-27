Direniş Günlerinde Aşk

Romantik karşılaşmalar ve sanatsal keşiflerle dolu bir yolculuk.70´lerin başı, Paris… Genç lise öğrencisi Gilles kendini dönemin siyasal akımlarına kaptırmış, radikal düşünceleri ile kişisel tutkuları arasında gidip gelmektedir. Ait oldukları yeri bulmak isteyen Gilles ve arkadaşları önce İtalya’ya, oradan da Londra’ya sürüklenecektir.