Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Vizyondaki Filmler >  Direniş Karatay
Paylaş

Direniş Karatay

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Direniş Karatay
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

1243… Selçuklu Devleti için fetret devrinin başladığı yıl. Doğudan yola çıkıp Asya'yı işgal eden Moğollar, Büyük Han'ın karşısındaki son güçlü Sultan'ı yok etmek için Anadolu'ya sefer kararı alırlar. Sivas-Kösedağ'da devrin iki güçlü ordusu Selçuklular ve Moğollar karşı karşıya gelirler.

Selçuklu başkenti Konya'da Sultansız kalmış bir milletin kaderi tartışılmaktadır: ya Büyük Han'a biat edilecek ve Türk boylarının bağımsızlığı sona erecektir ya da gizli bir direniş ateşi yakılıp yeni bir devlet kurulacaktır. Beylerin ve emirlerin çoğu Büyük Han hizmetine girmek için can atarken boyun eğmeyen bir Emir, Ahi Teşkilatını arkasına alıp tarihi değiştirecek bir karar alır. Emir Celaleddin Karatay, Büyük Han'la onun hiç tahmin etmeyeceği bir yöntemle mücadele edecektir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Seanslar

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Direniş Karatay filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Direniş Karatay filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir