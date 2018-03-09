Direniş Karatay

1243… Selçuklu Devleti için fetret devrinin başladığı yıl. Doğudan yola çıkıp Asya'yı işgal eden Moğollar, Büyük Han'ın karşısındaki son güçlü Sultan'ı yok etmek için Anadolu'ya sefer kararı alırlar. Sivas-Kösedağ'da devrin iki güçlü ordusu Selçuklular ve Moğollar karşı karşıya gelirler.

Selçuklu başkenti Konya'da Sultansız kalmış bir milletin kaderi tartışılmaktadır: ya Büyük Han'a biat edilecek ve Türk boylarının bağımsızlığı sona erecektir ya da gizli bir direniş ateşi yakılıp yeni bir devlet kurulacaktır. Beylerin ve emirlerin çoğu Büyük Han hizmetine girmek için can atarken boyun eğmeyen bir Emir, Ahi Teşkilatını arkasına alıp tarihi değiştirecek bir karar alır. Emir Celaleddin Karatay, Büyük Han'la onun hiç tahmin etmeyeceği bir yöntemle mücadele edecektir.