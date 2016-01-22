Hugh Glass (Leonardo di Caprio) adındaki efsanevi bir tuzakçının, bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralandıktan sonra, kendi ekibi tarafından ölüme terk edilmesini anlatıyor. Hayatta kalma mücadelesinde Glass, çok güvendiği John Fizgerald (Tom Hardy) tarafından uğradığı ihanet sebebiyle büyük keder içerisindedir. İradesi ve ailesine duyduğu sevgi sayesinde, sert bir kışı atlatmalı ve intikamını almalıdır.