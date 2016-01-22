Diriliş
The Revenant
- IMDB Puanı : 8.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Ocak 2016
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Filmin Konusu
Hugh Glass (Leonardo di Caprio) adındaki efsanevi bir tuzakçının, bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralandıktan sonra, kendi ekibi tarafından ölüme terk edilmesini anlatıyor. Hayatta kalma mücadelesinde Glass, çok güvendiği John Fizgerald (Tom Hardy) tarafından uğradığı ihanet sebebiyle büyük keder içerisindedir. İradesi ve ailesine duyduğu sevgi sayesinde, sert bir kışı atlatmalı ve intikamını almalıdır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Sırf leo için izlenir. Harika bir oyunculuk
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Şu filme kötü diyenler recep ivedik izleyicisidir.10 numara film
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Gidilmeli sahneler güzel sinema salonunda izlenmesi gereken bi film
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Oskar almış bir film olarak kafamdaki beklentileri karşılamadı normalde 10 kere ölmesi gereken biri zorlu doğa şartlarında hayatta kalması Cüneyt Arkın filmlerini çağrıştırdı yinede yapıcak daha iyi birşey yoksa seyredilebilir
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Etkileyici güzel bir filmdi sıkılmadan izledim tavsiye ederim