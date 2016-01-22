Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Diriliş - The Revenant
Paylaş

Diriliş

The Revenant

5 kişi izlemiş. | 18 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Diriliş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (80 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hugh Glass (Leonardo di Caprio) adındaki efsanevi bir tuzakçının, bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralandıktan sonra, kendi ekibi tarafından ölüme terk edilmesini anlatıyor. Hayatta kalma mücadelesinde Glass, çok güvendiği John Fizgerald (Tom Hardy) tarafından uğradığı ihanet sebebiyle büyük keder içerisindedir. İradesi ve ailesine duyduğu sevgi sayesinde, sert bir kışı atlatmalı ve intikamını almalıdır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Sırf leo için izlenir. Harika bir oyunculuk

  • Şu filme kötü diyenler recep ivedik izleyicisidir.10 numara film

  • Gidilmeli sahneler güzel sinema salonunda izlenmesi gereken bi film

  • Oskar almış bir film olarak kafamdaki beklentileri karşılamadı normalde 10 kere ölmesi gereken biri zorlu doğa şartlarında hayatta kalması Cüneyt Arkın filmlerini çağrıştırdı yinede yapıcak daha iyi birşey yoksa seyredilebilir

  • Etkileyici güzel bir filmdi sıkılmadan izledim tavsiye ederim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Diriliş filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Diriliş filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir