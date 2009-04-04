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Dog Eat DogPerro come perro
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Kolombiya
- Gösterim Tarihi :4 Nisan 2009
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :106 dk.
- Dağıtıcı :Antorcha Films, Patofeo Films, Dynamo
- Resmi Sitesi : Official site
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