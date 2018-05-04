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Doğruluk mu Cesaret mi

Truth or Dare

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Doğruluk mu Cesaret mi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film arkadaşlar arasında zararsız bir eğlence olarak başlayan "Doğruluk mu Cesaret mi?" oyununun, yalan söyleyenlerin ya da cesaret teklifini reddedenlerin cezalandırılmaya başlandığı ölümcül bir oyuna dönüşmesini konu alıyor.

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