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Doğruluk mu Cesaret mi
Truth or Dare
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Film arkadaşlar arasında zararsız bir eğlence olarak başlayan "Doğruluk mu Cesaret mi?" oyununun, yalan söyleyenlerin ya da cesaret teklifini reddedenlerin cezalandırılmaya başlandığı ölümcül bir oyuna dönüşmesini konu alıyor.
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