Will Smith’in başrolünü üstlendiği Doğruyu Söyle, Amerika’ya göç etmiş parlak bir adli nöropatolog olan ve önemli bir tıbbi keşif yapan Dr. Bennet Omalu’nun Davut ile Golyat’ınkini andıran inanılmaz ve gerçek hikayesine dayanıyor. Dr. Omalu’nun duygusal serüveni onu dünyanın en güçlü kurumlarından biriyle tehlikeli bir karşılaşmaya sürüklüyor..