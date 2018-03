Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin aynı isimli klasikleşmiş romanından sinemaya uyarlandı.

Avrupa'ya yapılan hesapsız bir tren yolculuğuyla başlayan hikaye hızla, şimdiye kadar söylenmiş en şık ve en heyecanlı gizemlerden birine dönüşür. En çok satan yazar Agatha Christie'nin "Murder on the Orient Express" adlı romanından uyarlanan filmde, herkesin şüpheli olduğu bir tren üzerinde mahsur kalan on üç yabancının hikayesi anlatılıyor. Bir adam, katil tekrar saldırmadan önce bulmacayı çözmek için zamana karşı yarışmak zorundadır.