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Doğu Ekspresinde Cinayet

Murder on the Orient Express

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Doğu Ekspresinde Cinayet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (7 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Dram, Gizem, Suç
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :10 Kasım 2017

 

Filmin Konusu

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin aynı isimli klasikleşmiş romanından sinemaya uyarlandı.

Avrupa'ya yapılan hesapsız bir tren yolculuğuyla başlayan hikaye hızla, şimdiye kadar söylenmiş en şık ve en heyecanlı gizemlerden birine dönüşür. En çok satan yazar Agatha Christie'nin "Murder on the Orient Express" adlı romanından uyarlanan filmde, herkesin şüpheli olduğu bir tren üzerinde mahsur kalan on üç yabancının hikayesi anlatılıyor. Bir adam, katil tekrar saldırmadan önce bulmacayı çözmek için zamana karşı yarışmak zorundadır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Cok vasat

  • En fazla 7

  • süper

  • fena değil, 10 üzerinden 6.5 alır

  • Başta karışıktı ama iyiydi tam bir roman kitabı vizyona aktarılmış.

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